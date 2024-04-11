Более десяти тысяч памятников ЛНР будут внесены в единый реестр объектов культурного наследия РФ

Ряд особо важных исторических памятников и культурных сооружений Луганской Народной Республики будут внесены в единый реестр объектов культурного наследия РФ.
На территории современной ЛНР официально зафиксировано и задокументировано 4 826 исторических объектов, если учитывать ансамбли и группы памятников, являющихся культурным наследием. Общее число объектов, которые представляют особую ценность, переваливает за 10 тысяч единиц.
Глава Министерства культуры ЛНР Дмитрий Сидоров заявил, что скоро создадут Центр охраны истории и культуры.
Студии Blumhouse и Lionsgate приняли решение о переосмыслении "Ведьмы из Блэр"
Студии Blumhouse и Lionsgate объявили о планах переосмысления культового хоррора "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". Этот проект станет первым результатом нового соглашения между двумя компаниями.
Nissan Magnite Facelift скоро появится на рынке Индии с улучшенными функциями
Nissan, известный японский производитель автомобилей, готовится представить обновленную версию Magnite на индийском рынке.
В сети состоялся официальный релиз фильма "Командир", основанный на реальной истории
В сети стал доступен фильм "Командир" 2024 года выпуска. Эта лента повествует о реальной истории, которая случилась в период перестройки. 1 декабря 1988 года произошло страшное происшествие - боевики захватили автобус со школьниками в городе Орджоникидзе (Владикавказ). Молодая учительница поехала со своим классом на экскурсию в одну из типографий.
"По Фрейду" вышел в ограниченный прокат в России
В российских кинотеатрах прошли показы фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Правда, фильм вышел в ограниченный прокат.