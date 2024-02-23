Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории для 5-8 классов с двух до трех в неделю

По проекту приказа, опубликованному на официальном портале, общее число рекомендованных часов для изучения истории составит 476 в 5-8 классах при 3 часах в неделю и 34 учебных неделях, а для 9 класса — 2 часа в неделю.

В настоящее время действующая федеральная программа предусматривает 340 часов на историю в 5-9 классах. Предполагается, что увеличение часов будет обеспечено появлением модуля "История нашего края" в 5-7 классах и распределением большего числа часов на всеобщую историю и историю России в 8 классе. Планируется, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает ТАСС.