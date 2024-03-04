5 марта предстоит 105-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Замглава Минпромторга Кирилл Лысогорский сообщил, что в зоне специальной военной операции украинские вооруженные формирования системно применяют химические отравляющие вещества, и Россия документирует эти случаи. Наша страна готова предоставить доказательства.
Россия планирует обсудить данную проблему и потребовать оценки деятельности украинских боевиков с точки зрения международного права. На площадке ОЗХО, Лысогорский подозревал, что Украина намеренно мешает объективному рассмотрению вопроса.
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