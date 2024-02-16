Подземные укрытия большой площади, которые назвали уже "подземный город", сооружены военными группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении,

С целью обезопасить личный состав от осколков, снарядов, сбросов взрывных устройств с дронов, Все блиндажи, где проживает личный состав укрыты аэродромными плитами и засыпаны грунтом, сообщил "РИА Новостям", начальник вещевой службы полка группировки войск "Днепр" с позывным "Лис".

Под толщами грунта находится всё необходимое для полноценной жизни людей: помимо жилых помещений, там есть кухня, столовая, баня, спортзал, прачечная, сушилка, швейный мини-цех и даже парикмахерская. Помещения оборудованы связью, как внутренней, так и внешней, освещением и отоплением.

Общая длина переходов и траншей города около трех километров, а глубина от поверхности земли — три метра.