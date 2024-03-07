В Пензенский области задержали курьера с 1,7 килограммом героина

В Пензенской области задержали женщину, имевшую при себе 1,7 килограмм героина, об этом сообщило управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области.

Женщина призналась, что является межрегиональным курьером и поставляет наркотики заказчикам. Крупные партии запрещённых веществ она находит в специально отведённых для этого тайниках.

На данный момент задержанная помещена под стражу. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о незаконном производстве и распространении наркотических веществ. Данная статья уголовного кодекса предусматривает наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.