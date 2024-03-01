Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО

"Время героев"- это государственная программа, заключающаяся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.

Среди требований к участию в данной программе - гражданство России, высшее образование, опыт управленца, отсутсвие судимостей и статус участника СВО, перечислил основные положения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Полноценный сайт, где можно прочитать всю необходимую информацию о проекте будет активирован в 18:00 по московскому времени, 1 марта текущего года, в пятницу.