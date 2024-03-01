Стартует новая государственная программа для подготовки управленцев среди участников СВО

"Время героев"- это государственная программа, заключающаяся в подготовке управленческих кадров из участников СВО, которые будут занимать позиции в государственной и муниципальной власти.
Среди требований к участию в данной программе - гражданство России, высшее образование, опыт управленца, отсутсвие судимостей и статус участника СВО, перечислил основные положения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Полноценный сайт, где можно прочитать всю необходимую информацию о проекте будет активирован в 18:00 по московскому времени, 1 марта текущего года, в пятницу.
На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ
Действия с замороженными активами России должны иметь чёткое и конкретное юридическое обоснование, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
Глава французского МИДа заявил, что Франция не будет воевать на территории Украины
Глава МИДа Франции Стефан Сежурне заявил, что французская армия не будет воевать на территории Украины.
В Сочи начали прибывать первые гости на Всемирный фестиваль молодежи 2024.
Аэропорт Сочи будет готов к такому наплыву людей, учитывая его пропускную способность и опыт проведения крупных мероприятий.
К 2025 году в России построят 29 детских больниц
В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.