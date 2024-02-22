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Сергей Шойгу наградил
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  • Опубликована сегодня в 13:19

Сергей Шойгу наградил "Золотой звездой" отличившихся бойцов СВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил специальные награды особо отличившимся и проявившим себя в зоне СВО.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» солдатам СВО, которые проявили особый героизм, мужество и желание защитить родину.

Министр также поздравил бойцов с новыми наградами и званиями, а также уверенно заявил, что бойцов и героев СВО ждёт ещё множество наград и высоких титулов.

Шойгу также поблагодарил бойцов за эталонное несение службы и за блистательное выполнение всех поставленных боевых задач.

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