Сергей Шойгу наградил "Золотой звездой" отличившихся бойцов СВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил специальные награды особо отличившимся и проявившим себя в зоне СВО.

Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» солдатам СВО, которые проявили особый героизм, мужество и желание защитить родину.

Министр также поздравил бойцов с новыми наградами и званиями, а также уверенно заявил, что бойцов и героев СВО ждёт ещё множество наград и высоких титулов.

Шойгу также поблагодарил бойцов за эталонное несение службы и за блистательное выполнение всех поставленных боевых задач.