Сергей Шойгу наградил "Золотой звездой" отличившихся бойцов СВО

Министр обороны Сергей Шойгу вручил специальные награды особо отличившимся и проявившим себя в зоне СВО.
Министр обороны Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» солдатам СВО, которые проявили особый героизм, мужество и желание защитить родину.
Министр также поздравил бойцов с новыми наградами и званиями, а также уверенно заявил, что бойцов и героев СВО ждёт ещё множество наград и высоких титулов.
Шойгу также поблагодарил бойцов за эталонное несение службы и за блистательное выполнение всех поставленных боевых задач.
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