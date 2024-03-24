Врач Овчинников раскрыл неочевидные причины развития геморроя

Врач Константин Овчинников указывает на связь между геморроем и различными образами жизни, включая частые посещения саун и бань. Овчинников подчеркивает, что стиль жизни, включая длительное сидение за столом или перед телевизором, может способствовать развитию болезни.
Специалист рекомендует активный образ жизни, однако предостерегает от излишней физической активности, особенно у лиц с геморроем или его симптомами. Овчинников также обращает внимание на факторы, такие как избыточный вес, употребление алкоголя и простатит, как потенциальные причины развития геморроя.
Особое внимание уделяется связи между горячей баней или сауной и возникновением геморроя, обусловленной увеличением давления в сосудах и притоком крови к прямой кишке. Овчинников подчеркивает необходимость осознанного подхода к выбору активности и регулярному контролю за факторами, способствующими развитию болезни, сообщает Газета.Ру.
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