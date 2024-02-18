Минздрав предлагает расширить перечень состояний, при которых оказывается первая помощь

Новый перечень включает укусы ядовитых животных, судороги и острые психологические реакции на стресс, помимо уже существующих состояний. Он также охватывает остановку дыхания и сердца, нарушение дыхательных путей инородными телами, наружные кровотечения, травмы, ранения и поражения различными факторами.

В дополнение к изменениям в перечне состояний, предлагается новый порядок оказания первой помощи, который включает устное информирование пострадавшего и окружающих о готовности и начале оказания помощи. Также предусмотрена возможность оказания помощи без согласия пострадавшего или его родителей в случае необходимости.

Для оказания первой помощи предлагается использовать инструкции от диспетчера скорой помощи, а также разрешить использование различных медицинских изделий и лекарств, не входящих в аптечки, и подручных средств, сообщает ТАСС.