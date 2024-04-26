Решения по мерам поддержки многодетных отцов пока не приняты, сообщил министр труда РФ. По его словам, на данный момент существует множество идей и предложений, но они еще не оформились в единую и согласованную инициативу. Об этом министр труда РФ Антон Котяков рассказал РИА Новости.

"Сегодня вообще обсуждается вопрос многодетных семей. Этот вопрос является приоритетным в нашей политике. Вы же видите, что у нас и Год семьи в этом году объявлен, особенно приоритетна многодетность. Поэтому сейчас совместно с коллегами из регионов у нас сформирован целый план реализации мероприятий, в том числе обсуждение возможных предложений", — сказал министр.

Помощь многодетным семьям, отцам в частности, в год Семьи, очень важна для нашей страны. Демографическая политика требует особого внимания со стороны государства и конкретных мер поддержки.

Фото: Presidential Executive Office of Russia/commons.wikimedia.org