Решения по мерам поддержки многодетных отцов пока не приняты, сообщил министр труда РФ. По его словам, на данный момент существует множество идей и предложений, но они еще не оформились в единую и согласованную инициативу. Об этом министр труда РФ Антон Котяков рассказал РИА Новости.
"Сегодня вообще обсуждается вопрос многодетных семей. Этот вопрос является приоритетным в нашей политике. Вы же видите, что у нас и Год семьи в этом году объявлен, особенно приоритетна многодетность. Поэтому сейчас совместно с коллегами из регионов у нас сформирован целый план реализации мероприятий, в том числе обсуждение возможных предложений", — сказал министр.
Помощь многодетным семьям, отцам в частности, в год Семьи, очень важна для нашей страны. Демографическая политика требует особого внимания со стороны государства и конкретных мер поддержки.
Фото: Presidential Executive Office of Russia/commons.wikimedia.org
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