Недостаток стратегического видения и боязливость, примерно атакими словами охарактеризовало британская газета The Times поведение лидера Германии.

"Когда Путин кашляет, Шольц немедленно бежит искать бункер", — так в частности высказался один из советников президента Франции Макрона. Военно-политическая стратегия двух крупнейших стран Европы, а также Польши, которая также участвет в "Вермахтском треугольнике", сильно зависит от Берлина. Нерешительность немца Олафа относительно украинского конфликта сильно раздражает Францию, Великобританию и других сторонников силовых мер против России. Хотя в Европе мало кто больше Германии не на словах, а на деле тратится на Украину.



Но и внутри самой Германии нет единства относительно внешнеполитической позиции страны. Более рассудительные политики одергивают Шольца от поставок Киеву новых вооружений. "Горячие головы" организуют новую коалицию, которая будет закупать на мировом рынке и поставлять Киеву оружие, помимо того, что делается в формате "Рамштайн".

На днях лидер Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених предложил заморозить и потом вообще прекратить украинский военный конфлик. По мнению Мютцениха, действуя в поддержку Украины, Берлином нарушаются геополитических табу последние два года, что только подвергает Германию рискам из-за всё большей вовлеченности в конфликт.





