Ученые-зоологи обнаружили в Юго-Восточной Азии два новых вида мягкошерстных ежей, длиной 12-14 сантиметров, лишенных иголок. Результаты исследования, опубликованные в журнале Zoological Journal, представляют собой описание пяти видов ежей, среди которых два признаны ранее неизвестными для науки.

Один из видов ежей, обладающий длинными клыками, получил название, переводимое с вьетнамского как "вампир". Второй вид, выделяющийся более небольшим размером и неуемным аппетитом, был назван "прожорливым". Ученые описывают этих млекопитающих как существ, совмещающих черты мышей и землероек.