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Врач Кореневич сообщила, что стресс является более серьезным врагом для сердца, чем питание
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:53

Врач Кореневич сообщила, что стресс является более серьезным врагом для сердца, чем питание

Врач-кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что стресс оказывает значительно более разрушительное воздействие на сердце, чем питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами. Высокий уровень холестерина, обычно ассоциируемый с несбалансированным рационом, действительно вреден для сердечно-сосудистой системы, но по мнению доктора, хронический стресс является более серьезным фактором риска.

Кардиологические исследования подтверждают, что атеросклероз, гипертония и диабет часто связаны с негативными эмоциональными состояниями, такими как стресс, а не только с питанием. Даже у людей со здоровым образом жизни (например, без избыточного веса и регулярно занимающихся спортом) могут возникать серьезные проблемы с сердцем из-за долгосрочного стресса.

Это объясняется тем, что стресс стимулирует выработку гормона кортизола, который, в свою очередь, может увеличивать уровень "плохого" холестерина в организме. Поэтому, помимо правильного питания, важно активно бороться со стрессом и избегать его негативных последствий для сердечного здоровья, сообщает МедикФорум.

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