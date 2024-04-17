Врач-кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что стресс оказывает значительно более разрушительное воздействие на сердце, чем питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами. Высокий уровень холестерина, обычно ассоциируемый с несбалансированным рационом, действительно вреден для сердечно-сосудистой системы, но по мнению доктора, хронический стресс является более серьезным фактором риска.

Кардиологические исследования подтверждают, что атеросклероз, гипертония и диабет часто связаны с негативными эмоциональными состояниями, такими как стресс, а не только с питанием. Даже у людей со здоровым образом жизни (например, без избыточного веса и регулярно занимающихся спортом) могут возникать серьезные проблемы с сердцем из-за долгосрочного стресса.

Это объясняется тем, что стресс стимулирует выработку гормона кортизола, который, в свою очередь, может увеличивать уровень "плохого" холестерина в организме. Поэтому, помимо правильного питания, важно активно бороться со стрессом и избегать его негативных последствий для сердечного здоровья, сообщает МедикФорум.