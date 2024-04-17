Врач-кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что стресс оказывает значительно более разрушительное воздействие на сердце, чем питание, богатое насыщенными жирами и трансжирами. Высокий уровень холестерина, обычно ассоциируемый с несбалансированным рационом, действительно вреден для сердечно-сосудистой системы, но по мнению доктора, хронический стресс является более серьезным фактором риска.
Кардиологические исследования подтверждают, что атеросклероз, гипертония и диабет часто связаны с негативными эмоциональными состояниями, такими как стресс, а не только с питанием. Даже у людей со здоровым образом жизни (например, без избыточного веса и регулярно занимающихся спортом) могут возникать серьезные проблемы с сердцем из-за долгосрочного стресса.
Это объясняется тем, что стресс стимулирует выработку гормона кортизола, который, в свою очередь, может увеличивать уровень "плохого" холестерина в организме. Поэтому, помимо правильного питания, важно активно бороться со стрессом и избегать его негативных последствий для сердечного здоровья, сообщает МедикФорум.
ИИ-технологии и электромобили приведут к росту спроса на медь
Главный экономист Trafigura предсказывает, что к 2030 году дополнительно потребуется миллион тонн меди для центров обработки данных и систем ИИ.
Рогов: загранпаспорта украинцев без справки из военкомата могут быть аннулированы
Несколько стран будут пользоваться этим правилом, чтобы решить вопрос с мобилизацией на Украине.
Из аптек пропало популярное лекарство от аритмии Соталол
Недостаток лекарства Соталол в российских аптеках вызывает тревогу у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Этот доступный и эффективный препарат обладает антиаритмическим, антиангинальным и гипотензивным действием.
Wildberries запускает продажу автомобилей на маркетплейсе
С 18 апреля на Wildberries стартуют продажи автомобилей марки Chery. Это будет первый автомобильный бренд в каталоге маркетплейса, объявила пресс-служба компании.