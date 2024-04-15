Эксперт ОМС Михаил Пушков разъяснил, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право на бесплатные лекарства при выполнении определенных условий. Для этого необходимо быть на диспансерном учете, где врач регулярно контролирует состояние здоровья, назначает необходимые препараты и корректирует факторы риска. Частота осмотров зависит от уровня сердечно-сосудистого риска, но обычно составляет от одного раза в год до одного раза в три месяца.
Пациентам с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аортокоронарное шунтирование или ангиопластика, предоставляется право на бесплатные лекарства в течение двух лет после постановки на диспансерный учет. Это включает более 20 видов препаратов, необходимых для полноценной терапии.
В случае возникновения проблем с получением лекарств или доступом к медицинским услугам, пациентам рекомендуется обращаться в свою страховую компанию, указанную в полисе ОМС. После обращения в контакт-центр страховой компании, представители будут принимать меры для решения проблемы, связываясь с медицинскими организациями или органами управления здравоохранением, сообщает Doctorpiter.Ru.
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