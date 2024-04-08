Исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологии, показало, что хелаторная терапия на основе дисодиевого эдетата не обеспечивает клинических преимуществ для людей с диабетом, перенесших инфаркт миокарда. Исследование TACT2 было направлено на повторение предыдущих результатов, указывающих на эффективность хелации в снижении сердечно-сосудистых осложнений после инфаркта миокарда, но результаты не показали значительной разницы по сравнению с группой плацебо в терминах основных показателей, таких как смерть, инфаркт миокарда, инсульт, коронарная реваскуляризация или нестабильная стенокардия.

Хотя дисодиевый эдетат успешно снижал уровень свинца, он не снижал частоту сердечно-сосудистых событий у пациентов из США и Канады с диабетом и анамнезом инфаркта миокарда. Воздействие свинца и кадмия может наносить вред клеткам и сосудам, и хелация включает в себя инфузии дисодиевого эдетата для связывания и удаления этих металлов. Несмотря на его одобрение для лечения отравления свинцом, его эффективность для других состояний остается неизвестной.

Исследование TACT2, включающее 1000 пациентов, в основном с диабетом 2-го типа, не показало значимой разницы в показателях основного исхода между группами хелации и плацебо в течение медианного периода наблюдения в 48 месяцев. Однако хелация привела к значительному снижению уровня свинца в крови без дополнительных рисков для безопасности.

Различия в результатах исследования между TACT и TACT2 могут быть обусловлены более продвинутым диабетом у участников и более низкими начальными уровнями свинца в последнем исследовании, что возможно снизило влияние хелации на клинические результаты. Хотя эффективность хелаторной терапии не была подтверждена в этом контексте, ее успех в снижении уровня свинца указывает на потенциальную значимость для регионов с высоким уровнем свинца, что требует дальнейшего изучения.

Хелаторная терапия на основе дисодиевого эдетата, по-видимому, не эффективна для лечения пациентов из США и Канады с диабетом и предшествующим инфарктом миокарда, как показывают результаты исследования TACT2. Однако ее влияние на снижение уровня свинца может иметь значение для регионов с высоким уровнем свинца, но это требует дальнейших исследований.