Люди, инфицированные ВИЧ, могут иметь повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если они не испытывают никаких симптомов, связанных с их инфекцией, согласно последнему исследованию ученых.

Согласно исследованию, среди среднего возраста людей, живущих с ВИЧ, чаще встречаются ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний, так как у них толще стенки сосудов, что создает нагрузку на сердце.

"Предыдущие исследования показывали наличие сердечно-сосудистых заболеваний у людей, живущих с ВИЧ, однако не на таком раннем этапе", — отметил старший исследователь доктор Ахмед Гариб.

Исследование подчеркивает, что с увеличением эффективности лекарственной терапии продолжительность жизни людей с ВИЧ увеличивается, и проблемы со здоровьем, не связанные со СПИДом, становятся все более распространенными. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 39 миллионов человек в мире живут с ВИЧ. С 2010 года количество смертей от ВИЧ сократилось на 51%.

Тем не менее, недавние исследования показали, что люди, живущие с ВИЧ, имеют четырехкратно больший риск внезапной сердечной смерти по сравнению с общей популяцией, отмечают исследователи в сопроводительных заметках.

Для более глубокого понимания риска сердечно-сосудистых заболеваний исследователи набрали 74 взрослых, живущих с ВИЧ, но без известных заболеваний сердца. Эти люди были сравнены с 25 здоровыми людьми, не имевшими ни ВИЧ, ни заболеваний сердца. У всех было проведено МРТ для измерения толщины сосудов сердца и эхокардиография для оценки функции сердца.

Результаты показали, что у пациентов с ВИЧ стенки сосудов сердца были толще, чем у контрольной группы. Это было связано с утолщением левого желудочка — одной из нижних полостей сердца, а также с нарушением диастолической функции в желудочках. Это уплотнение сердца может привести к сердечной недостаточности.

Диданозин, один из препаратов, используемых в комбинациях для лечения ВИЧ, был связан с утолщением артерий сердца, отметили исследователи.

"Важно иметь возможность обнаружить раннее поражение коронарных артерий у людей, живущих с ВИЧ, и, возможно, предотвратить негативные последствия для сердечной мышцы", — сказал ведущий исследователь Халед Абд-Эльмонием. "Это исследование показывает влияние ВИЧ на развитие скрытых субклинических заболеваний коронарных артерий и его последствия для функции сердца".

Выявляя пациентов с ранними признаками сердечно-сосудистых заболеваний, врачи могут предпринять меры и защитить их сердечное здоровье, отметили исследователи.