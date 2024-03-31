Доцент Медведева сообщила о важности здорового образа жизни в предотвращении инсультов

Исследования показывают, что несмотря на возраст и генетику, 40% инсультов случаются у людей в возрасте 35-45 лет. Главные факторы риска — это образ жизни, включая питание, привычки (курение, алкоголь) и уровень физической активности.

Наследственная предрасположенность играет второстепенную роль. Профилактика инсульта связана со здоровым образом жизни, что может снизить риск и предотвратить до 75% случаев инсультов, согласно статистике, сообщает МедЗдрав.Инфо.