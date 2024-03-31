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Доцент Медведева сообщила о важности здорового образа жизни в предотвращении инсультов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:41

Доцент Медведева сообщила о важности здорового образа жизни в предотвращении инсультов

Исследования показывают, что несмотря на возраст и генетику, 40% инсультов случаются у людей в возрасте 35-45 лет. Главные факторы риска — это образ жизни, включая питание, привычки (курение, алкоголь) и уровень физической активности.

Наследственная предрасположенность играет второстепенную роль. Профилактика инсульта связана со здоровым образом жизни, что может снизить риск и предотвратить до 75% случаев инсультов, согласно статистике, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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