Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий

Доктор Баркер и его команда разработали инструмент искусственного интеллекта, который правильно определил состояние пациентов в 80% случаев.
Вентрикулярная аритмия (VA) может привести к потере сознания и внезапной смерти.
Ученые собрали данные холтеровских ЭКГ 270 взрослых и с помощью искусственного интеллекта проанализировали их для определения риска развития аритмии. Текущие клинические рекомендации недостаточно точны, что приводит к существенному числу смертей. Искусственный интеллект успешно предсказывал риск у четырех из пяти пациентов, что может помочь в разработке более эффективных методов предотвращения смертельных состояний, сообщает Ferra.Ru.
Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR
Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.
Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении
Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Предсказать точную дату релиза GTA 6 слишком проблематично на данный момент, сказал Джейсон Шрайер
Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games GTA 6 должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.
Один из пособников боевиков, устроивших теракт в "Крокусе", попытался обжаловать свой арест
Подсобник террористов, устроивших теракт в "Крокусе", Алишер Касимов подал апелляционную жалобу, чтобы обжаловать собственный арест.