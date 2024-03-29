Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий

Доктор Баркер и его команда разработали инструмент искусственного интеллекта, который правильно определил состояние пациентов в 80% случаев.

Вентрикулярная аритмия (VA) может привести к потере сознания и внезапной смерти.

Ученые собрали данные холтеровских ЭКГ 270 взрослых и с помощью искусственного интеллекта проанализировали их для определения риска развития аритмии. Текущие клинические рекомендации недостаточно точны, что приводит к существенному числу смертей. Искусственный интеллект успешно предсказывал риск у четырех из пяти пациентов, что может помочь в разработке более эффективных методов предотвращения смертельных состояний, сообщает Ferra.Ru.