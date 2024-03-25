Ученые обнаружили новое средство против воспаления сердца

Недавние исследования, опубликованные в The American Journal of Pathology, представляют новую надежду в борьбе с воспалительными процессами в сердце после инфаркта. Ученые из Университета Ньюкасла обнаружили, что два белка — трансформирующий фактор роста-бета1 (TGFβ1) и HpTGM аскарид Heligmosomoides polygyrus, обладают защитными свойствами, снижающими воспаление и процессы рубцевания в поврежденном сердце.

Проведенные исследования показали, что пациенты, у которых после реперфузии концентрация TGFβ1 в крови повышается, имеют меньшие повреждения тканей через три месяца после инфаркта. Подобный эффект наблюдается и у белка HpTGM, который вырабатывается паразитическим червем для защиты от иммунной реакции.

TGFβ1 и HpTGM обладают противовоспалительными свойствами, исследование которых открывает новые перспективы в лечении сердечных заболеваний, связанных с воспалением. Эти результаты придают новое направление в исследованиях сердечно-сосудистых заболеваний и могут иметь значительное значение для разработки новых методов лечения, сообщает Planet Today.