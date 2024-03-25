Кардиолог Бирюкова выделила способы снижения риска инсульта в пожилом возрасте

Кардиолог Анна Бирюкова подчеркнула, что сохранение активного образа жизни является наиболее эффективной мерой снижения риска инсульта у пожилых людей. Исследования показывают, что инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, может быть ишемическим или геморрагическим.
Бирюкова выделяет немодифицируемые факторы риска, такие как мужской пол, наследственность и пожилой возраст, и модифицируемые, включая артериальную гипертензию, курение, употребление алкоголя, малоактивный образ жизни, ожирение, сахарный диабет и др. Рекомендации врача включают регулярные физические упражнения не менее 5 дней в неделю по 30 минут, правильное питание с ограничением насыщенных жиров и увеличением потребления ненасыщенных жиров, а также обогащение диеты клетчаткой и уменьшение потребления соли.
Особое внимание следует уделить поддержанию нормального артериального давления, применяя гипотензивные препараты при гипертонии, но осторожно, чтобы избежать резкого падения давления, что также может вызвать инсульт, сообщает РИАМО.
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