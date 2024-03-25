Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
Кардиолог Бирюкова выделила способы снижения риска инсульта в пожилом возрасте
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:07

Кардиолог Бирюкова выделила способы снижения риска инсульта в пожилом возрасте

Кардиолог Анна Бирюкова подчеркнула, что сохранение активного образа жизни является наиболее эффективной мерой снижения риска инсульта у пожилых людей. Исследования показывают, что инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, может быть ишемическим или геморрагическим.

Бирюкова выделяет немодифицируемые факторы риска, такие как мужской пол, наследственность и пожилой возраст, и модифицируемые, включая артериальную гипертензию, курение, употребление алкоголя, малоактивный образ жизни, ожирение, сахарный диабет и др. Рекомендации врача включают регулярные физические упражнения не менее 5 дней в неделю по 30 минут, правильное питание с ограничением насыщенных жиров и увеличением потребления ненасыщенных жиров, а также обогащение диеты клетчаткой и уменьшение потребления соли.

Особое внимание следует уделить поддержанию нормального артериального давления, применяя гипотензивные препараты при гипертонии, но осторожно, чтобы избежать резкого падения давления, что также может вызвать инсульт, сообщает РИАМО.

Мир

На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев

На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев

В сельском хозяйстве некому работать.

Читать полностью
В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.

Читать полностью

Общество

В 2023 году поток российских туристов в Египет вырос на 40%, достигнув более чем 1,4 миллиона человек

В 2023 году поток российских туристов в Египет вырос на 40%, достигнув более чем 1,4 миллиона человек

Рост поездок российских туристов стал частью общего рекордного увеличения туристического потока в Египет, который достиг 14,9 миллиона человек, превысив даже показатель пикового 2010 года.

Читать полностью
В Санкт-Петербурге проведено тестирование нового российского планшета, разработанного компанией Yadro

В Санкт-Петербурге проведено тестирование нового российского планшета, разработанного компанией Yadro

Устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, подтвердив свое соответствие стандартам связи и корректность работы в современных сетях.

Читать полностью

Новости