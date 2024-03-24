Врач Алексеев подчеркнул важность прогнозирования инфаркта

Врач-кардиолог Роман Алексеев из клиники "Сколково" подчеркнул важность прогнозирования инфаркта, особенно учитывая факторы риска, такие как сахарный диабет и семейный анамнез заболеваний сердца. Он отметил, что история болезни родственников является первоочередной при оценке риска. Помимо инфарктов, важно учитывать другие заболевания, такие как гипертония и сахарный диабет, которые негативно влияют на состояние сосудов.

Алексеев также подчеркнул, что образ жизни играет существенную роль в прогнозировании инфаркта. Люди с лишним весом, сидячим образом жизни и вредными привычками находятся в зоне повышенного риска. Необходимо также следить за уровнем холестерина, поскольку его повышение может увеличить вероятность развития инфаркта миокарда, сообщает Вечерняя Москва.