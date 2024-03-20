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Омские ученые выделили причину опасных нарушений сердечного ритма у молодежи
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:39

Омские ученые выделили причину опасных нарушений сердечного ритма у молодежи

Ученые из Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) выяснили, что опасные нарушения сердечного ритма у молодых людей обусловлены дисплазией соединительной ткани (ДСТ), генетически обусловленным заболеванием, прогрессирующим до 45 лет.

Молодые люди с этим состоянием испытывают трудности при физических и эмоциональных нагрузках, а также имеют проблемы с сердечно-сосудистой, бронхо-легочной и желудочно-кишечной системами. Однако, поставить правильный диагноз таким пациентам часто бывает сложно. Около 20% молодежи могут страдать недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ), что может привести к серьезным проблемам, включая внезапную смерть.

Анализ электрокардиограмм молодых пациентов с НДСТ показал, что структурные изменения в миокарде нарушают электропроводность тканей и приводят к развитию аритмий. Врачи предложили методы лечения, реабилитации и мониторинга состояния пациентов, включая проведение спекл-трекинг эхокардиографии, которая позволяет эффективно контролировать состояние миокарда и предотвращать осложнения, спасая жизни молодых людей, сообщает Юность Сибири.

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