Омские ученые выделили причину опасных нарушений сердечного ритма у молодежи

Ученые из Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) выяснили, что опасные нарушения сердечного ритма у молодых людей обусловлены дисплазией соединительной ткани (ДСТ), генетически обусловленным заболеванием, прогрессирующим до 45 лет.
Молодые люди с этим состоянием испытывают трудности при физических и эмоциональных нагрузках, а также имеют проблемы с сердечно-сосудистой, бронхо-легочной и желудочно-кишечной системами. Однако, поставить правильный диагноз таким пациентам часто бывает сложно. Около 20% молодежи могут страдать недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ), что может привести к серьезным проблемам, включая внезапную смерть.
Анализ электрокардиограмм молодых пациентов с НДСТ показал, что структурные изменения в миокарде нарушают электропроводность тканей и приводят к развитию аритмий. Врачи предложили методы лечения, реабилитации и мониторинга состояния пациентов, включая проведение спекл-трекинг эхокардиографии, которая позволяет эффективно контролировать состояние миокарда и предотвращать осложнения, спасая жизни молодых людей, сообщает Юность Сибири.
Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза
В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления
Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.
В России появилась возможность приобрести электрокар Xiaomi SU7, который еще не вышел на рынок в Китае
Несмотря на то, что новинка будет доступна в Китае только через неделю, "серые" дилеры в России уже принимают заказы на эту модель.
Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе
Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.