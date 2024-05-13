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Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована вчера в 23:24

Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе.

Издание Politico сообщает, что госсекретарь США на этой неделе посетит Киев.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)

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