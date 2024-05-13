Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.

В эксперименте участвовали 195 взрослых датчан с ожирением, которые сначала соблюдали низкокалорийную диету и затем были разделены на три группы. Первая группа занималась аэробными упражнениями, вторая использовала препарат лираглутид, а третья — плацебо с обычными упражнениями.

Результаты показали, что аэробные упражнения значительно снизили уровень интерлейкина 6 (IL-6), маркера воспаления, который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний и резистентности к инсулину. Уменьшение IL-6 оказалось более значительным при аэробных тренировках, чем при использовании лираглутида, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Kyle Cassidy (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)