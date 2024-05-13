Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.
В эксперименте участвовали 195 взрослых датчан с ожирением, которые сначала соблюдали низкокалорийную диету и затем были разделены на три группы. Первая группа занималась аэробными упражнениями, вторая использовала препарат лираглутид, а третья — плацебо с обычными упражнениями.
Результаты показали, что аэробные упражнения значительно снизили уровень интерлейкина 6 (IL-6), маркера воспаления, который связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний и резистентности к инсулину. Уменьшение IL-6 оказалось более значительным при аэробных тренировках, чем при использовании лираглутида, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Kyle Cassidy (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Инсайдер сообщил, что Motorola Razr 50 Ultra получит заметные улучшения
Motorola Razr 50 Ultra, ожидаемый складной смартфон, получит заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью, сохраняя при этом ту же цену.
В Китае анонсировали кроссовер Avatr 07, который предложат в четырех версиях
Модель кроссовера имеет мощность до 590 л. с. и может достигать максимальной скорости 200 км/ч. Доступна как полностью электрическая версия с одним мотором (338 л. с.), так и полноприводная с двумя моторами.
В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T
Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.
Врач Асанов: из фастфуда полезны роллы с курицей и салаты
Врач-терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы порекомендовал выбирать полезные варианты фастфуда, такие как салаты, роллы с курицей в пресной лепешке и печеный картофель, избегая фритюрных блюд и майонезных соусов.