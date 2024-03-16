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Ученые сообщили: терапия ярким светом улучшила здоровье сердца
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:19

Ученые сообщили: терапия ярким светом улучшила здоровье сердца

Исследование, проведенное в Медицинском городке Аншутского университета Колорадо, показало, что управление циркадными ритмами с помощью светотерапии и своевременного вмешательства может улучшить здоровье сердца.

Циркадные ритмы оказывают значительное влияние на сердечно-сосудистую систему, и их нарушение может ухудшить состояние сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показало, что интенсивный свет после операции может способствовать заживлению и снизить риск сердечной ишемии. Однако, для подтверждения эффективности этого метода необходимы дополнительные клинические исследования на людях, сообщает Ferra.Ru.

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