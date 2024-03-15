Врач Мясников предупреждает о том, что инфаркт миокарда может имитировать симптомы других заболеваний

Заслуженный врач Москвы и кардиолог Александр Мясников предупреждает о том, что инфаркт миокарда может имитировать симптомы других заболеваний, таких как астма и аппендицит. В классическом случае инфаркта человек может испытывать давление в груди, боли в левом плече и челюсти, затруднения с дыханием и холодный пот. Однако инфаркт может также проявляться эпизодами затруднения дыхания, напоминая астму, или же вызывать боли в животе, рвоту и понос, что часто ассоциируется с аппендицитом.

Важно отметить, что инфаркт не всегда возникает внезапно, и первые признаки могут проявиться за сутки до серьезного приступа. Эти симптомы могут быть неприметными или недооцененными, что подчеркивает необходимость внимательного наблюдения за здоровьем.

Мясников также отмечает, что риск инфаркта может увеличиваться из-за наследственной предрасположенности, курения, возраста, артериальной гипертензии, диабета, избыточного веса и сниженной функции почек.

Понимание того, что инфаркт может проявиться различными способами, и своевременное обращение за медицинской помощью могут спасти жизнь, сообщает МедЗдрав.Инфо.