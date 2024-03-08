Ученые выделили жирные продукты, безопасные для сердца

Ученые обнаружили, что красное мясо и сыр, при условии умеренного потребления, могут оказаться полезными для сердца, несмотря на их высокое содержание жиров. Однако следует избегать обработанных мясных продуктов, чтобы минимизировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам специалистов, небольшие порции сыра могут снизить вероятность сердечных проблем, хотя избыток этого продукта может привести к негативным последствиям, таким как панкреатит. Эндокринологи также подчеркивают важность включения животного белка в рацион, особенно для зрелых людей, во избежание анемии и проблем со скелетом.

Тем не менее, специалисты предупреждают о вреде жареной пищи, отмечая, что такой способ приготовления может превратить полезные продукты в канцерогены, что угрожает здоровью и ускоряет старение организма, сообщает Российская Газета.