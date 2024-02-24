Кардиолог Кореневич обнаружила необычный симптом, свидетельствующий о кислородном голодании

Симптом характеризуется утолщением концевых фаланг пальцев и выпуклостью ногтей, что свидетельствует о проблемах с сердцем или лёгкими. Эти изменения могут быть вызваны организмом, который максимально обеспечивает кислородом жизненно важные органы за счет страдания периферических тканей.
У людей с хроническим дефицитом кислорода повышается риск развития пневмонии и тяжелого дефицита кислорода при ОРВИ, включая COVID-19, сообщает Правда.Ру.
Американский автопроизводитель Jeep планирует обновить и представить пять моделей к 2025 году
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Ученые: глобальное потепление способствует увеличению разнообразия активных почвенных бактерий
Публикация в Science Advances представляет значительный прорыв в нашем понимании взаимосвязи микробной активности и климатических изменений.
Telegram обогнал другие популярные в России приложения
Telegram обогнал крупных игроков российского рынка, включая Сбербанк и Wildberries, став мессенджером с самым высоким среднесуточным охватом в стране.
Исследователи: добавление лимона в воду может оказать косвенное влияние на процесс похудения
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