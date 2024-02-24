Кардиолог Кореневич обнаружила необычный симптом, свидетельствующий о кислородном голодании

Симптом характеризуется утолщением концевых фаланг пальцев и выпуклостью ногтей, что свидетельствует о проблемах с сердцем или лёгкими. Эти изменения могут быть вызваны организмом, который максимально обеспечивает кислородом жизненно важные органы за счет страдания периферических тканей.

У людей с хроническим дефицитом кислорода повышается риск развития пневмонии и тяжелого дефицита кислорода при ОРВИ, включая COVID-19, сообщает Правда.Ру.