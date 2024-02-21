Ученые из США сообщили о рисках, связанных с популярной пищевой добавкой — витамином B3

Исследование выявило, что при распаде ниацина, витамина В3, образуется вещество, 4PY, увеличивающее вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты отметили, что 4PY провоцирует воспаление, повреждает кровеносные сосуды и усиливает развитие атеросклероза.
Ниацин широко распространен в западной диете и используется как добавка к различным продуктам. Он также часто назначается врачами для снижения уровня "плохого" холестерина, однако последние исследования показывают его недостаточную эффективность по сравнению с другими препаратами, а также наличие негативных побочных эффектов.
Безрецептурное использование ниацина основано на мифе о его омолаживающем действии, хотя научных данных, подтверждающих это, нет. Эксперты настоятельно рекомендуют избегать приема подобных средств без консультации с врачом, сообщает Planet Today.
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