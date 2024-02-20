Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 92,349
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2024 : 99,5589
Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:45

Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм. Диетолог также указала на возможность вызова аритмии шоколадом у людей с уже имеющимися сердечными заболеваниями.

Она подчеркнула, что пища, богатая жирами и специями, может привести к раздражению нервных окончаний и развитию аритмии. Особенно важно избегать чрезмерного употребления сладкой и соленой пищи, что увеличивает нагрузку на сердце.

Редина рекомендует обследование и коррекцию пищевых привычек для предотвращения серьезных патологий сердца у людей, страдающих от учащенного сердцебиения после употребления определенных продуктов, сообщает Вечерняя Москва.

Мир

Александр Лукашенко и Иван Тертель заявили о хитром плане Запада по разрушению республики Беларусь

Александр Лукашенко и Иван Тертель заявили о хитром плане Запада по разрушению республики Беларусь

Председатель КГБ республики Беларусь Иван Тертель сделал заявление, что против белорусского государства планируется хитрый манёвр со стороны Запада.

Читать полностью
В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты

В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты

В результате обнаружения химического соединения родамина-б, вызывающего рак, в сладкой вате и других кондитерских изделиях, два штата Индии — Тамилнад и союзная территория Пудучерри — приняли решение о запрете продажи указанных продуктов.

Читать полностью

Общество

Telegram внедрил новую функцию

Telegram внедрил новую функцию

Новая функция позволяет пользователям получить подписку на Telegram Premium за отправку SMS с их телефонов. Эти SMS будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям.

Читать полностью
Российская компания МТС начала продавать виртуальные SIM-карты через мессенджер Telegram

Российская компания МТС начала продавать виртуальные SIM-карты через мессенджер Telegram

Пользователям предоставлена возможность выбора тарифов и номеров телефонов через чат-бот. Процесс активации карты осуществляется с помощью МТС ID и QR-кода.

Читать полностью

Новости