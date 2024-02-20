Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию

Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм. Диетолог также указала на возможность вызова аритмии шоколадом у людей с уже имеющимися сердечными заболеваниями.

Она подчеркнула, что пища, богатая жирами и специями, может привести к раздражению нервных окончаний и развитию аритмии. Особенно важно избегать чрезмерного употребления сладкой и соленой пищи, что увеличивает нагрузку на сердце.

Редина рекомендует обследование и коррекцию пищевых привычек для предотвращения серьезных патологий сердца у людей, страдающих от учащенного сердцебиения после употребления определенных продуктов, сообщает Вечерняя Москва.