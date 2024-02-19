Врач Малышева предложила простой аптечный тест на тропонин, который может указать на риск инфаркта

Повышение уровня тропонина в крови сигнализирует о возможности разрушения сердечной мышцы и представляет смертельную опасность. Специалисты отмечают, что уровень тропонина выше нормы свидетельствует о высоком риске инфаркта, и рекомендуют обратиться к врачу для подтверждения диагноза.

Тест на тропонин доступен как в клинике, так и в домашних условиях, что облегчает контроль за состоянием здоровья.

Малышева также подчеркнула, что инфаркт может проявиться бессимптомно, поэтому регулярный мониторинг тропонина особенно важен для своевременного обнаружения проблем с сердцем, сообщает News.Ru.