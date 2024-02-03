Кардиолог Тубылова выделяет семь признаков, свидетельствующих о возможных проблемах с сердцем

Первым указанным признаком является учащенное сердцебиение, особенно если оно наблюдается без физической активности. Также отмечается, что повышенный пульс после тренировок может свидетельствовать о проблемах с сердцем.
Следующий признак, выделяемый врачом — низкий пульс, который для спортсменов может быть нормой. Боль в груди может указывать на ишемическую болезнь сердца, а нарушения дыхания также требуют внимания кардиолога.
Отечность ног может быть еще одним признаком проблем с сердцем, хотя она также может свидетельствовать о венозных проблемах. Врач подчеркивает, что обнаружение хотя бы одного из этих признаков является серьезным поводом для консультации с врачом, чтобы предотвратить возможные ухудшения здоровья, сообщает В Татарстане.
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