Ученые сообщают: симптомы, напоминающие инсульт, травмируют психику пациентов в 3 раза чаще инсульта

Недавние исследования, представленные на конференции American Stroke Association (ASA), указывают на значительный риск развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у людей, переживших симптомы, напоминающие инсульт. Согласно данным, риск ПТСР у таких людей оказывается в три раза выше по сравнению с теми, кто фактически перенес инсульт.
Симптомы, схожие с инсультными, включают онемение, слабость, изменения зрения, головную боль и неустойчивую походку. Эти признаки могут также быть связаны с другими состояниями, что подчеркивает необходимость более точной дифференциации при диагностике инсульта.
На основе анализа данных тысяч пациентов, участвовавших в исследовании, установлено, что 15% тех, у кого были симптомы, похожие на инсульт, развивали ПТСР через месяц после выписки, в сравнении с 5,5% у тех, кто реально перенес инсульт.
Эти результаты подчеркивают важность более точной диагностики инсульта и указывают на потребность в дополнительных исследованиях по влиянию физических состояний на психическое здоровье. Дальнейшие исследования могут помочь выявить механизмы взаимосвязи и разработать эффективные стратегии поддержки пациентов после травматических событий, сообщает Planet Today.
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