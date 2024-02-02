Российские ученые создали модель ИИ для прогнозирования риска смерти при инфаркте

Российские ученые создали модель машинного обучения для прогнозирования внутрибольничной смертности у пациентов с инфарктом. Искусственный интеллект выявляет индивидуальные факторы риска для каждого пациента, что позволяет улучшить диагностику и лечение ишемической болезни сердца.

Анализируя данные о 4677 пациентах с инфарктом, исследователи выявили закономерности, ранее незамеченные специалистами. Проект, руководимый директором Института информационных технологий Владивостокского государственного университета Кариной Шахгельдян, позволяет заблаговременно выявлять опасные факторы, такие как густая кровь и нарушения в работе почек, снижая вероятность неблагоприятного исхода в 5-7 раз, сообщает МИР24.