Ученые из Казани разработали новый аппарат для профилактики инсульта

Исследователи выявили новые методы заблаговременного выявления предвестников инсульта и других патологических состояний, определив процессы в мозге, свидетельствующие о начале таких изменений.

Основываясь на волнах распространяющейся деполяризации в коре головного мозга, они создали опытный аппарат, способный выявлять ранее неизвестные параметры электрической активности мозга.

Этот аппарат в ближайшее время будет протестирован в лабораториях научных учреждений Москвы и Нижнего Новгорода.

Результаты исследований на животных показали различия в характере волн деполяризации, что может помочь в диагностике и профилактике не только инсульта, но и других патологий, таких как эпилепсия, мигрень и черепно-мозговая травма, сообщает МИР24.