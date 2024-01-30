Ученые из Казани разработали новый аппарат для профилактики инсульта

Исследователи выявили новые методы заблаговременного выявления предвестников инсульта и других патологических состояний, определив процессы в мозге, свидетельствующие о начале таких изменений.
Основываясь на волнах распространяющейся деполяризации в коре головного мозга, они создали опытный аппарат, способный выявлять ранее неизвестные параметры электрической активности мозга.
Этот аппарат в ближайшее время будет протестирован в лабораториях научных учреждений Москвы и Нижнего Новгорода.
Результаты исследований на животных показали различия в характере волн деполяризации, что может помочь в диагностике и профилактике не только инсульта, но и других патологий, таких как эпилепсия, мигрень и черепно-мозговая травма, сообщает МИР24.
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