Врач Мясников выделил лекарства, которые вызывают аритмию

В программе "О самом главном" Александр Мясников подчеркнул важность темы аритмии, обозначив ее как интересную и важную для всех. Он выделил мерцательную аритмию как самый распространенный вид, связывая ее с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, пороками сердца, а также подчеркнул значение проверки гормонов щитовидной железы при учащенном пульсе.
Особое внимание врач уделил влиянию лекарственных препаратов на развитие аритмии. Он отметил, что некоторые препараты, например, антиаритмические средства, могут вызывать серьезные нарушения ритма, в то время как другие могут оказывать положительное воздействие на ритм, но сопровождаться падением давления или сбоями в щитовидной железе, что может привести к фиброзу легких.
Мясников выделил группу препаратов, выводящих электролиты, такие как мочегонные, как потенциальных провокаторов аритмии. Он также указал на препараты от изжоги, вызывающие недостаток магния и способные привести к снижению уровня калия при его дефиците, сообщает Аргументы И Факты.
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