Врач Кондрахин: неочевидные признаки инфаркта могут быть скрыты под видом проблем с ЖКТ

Определить инфаркт без ЭКГ затруднительно, поскольку боль может восприниматься как желудочная боль. Врач Андрей Кондрахин предупреждает, что признаки инфаркта также включают нехватку воздуха, падение давления и головокружение.

Если боль в животе не проходит после принятия обезболивающих, особенно у людей старше 50 лет, следует срочно вызвать врача. Анализ крови с кардиомаркерами может быстро выявить инфаркт, уменьшая риски серьезных осложнений. Упущение первых признаков инфаркта может привести к тяжелым последствиям, таким как хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца и даже смерть, сообщает Вечерняя Москва.