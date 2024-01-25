Врач Кондрахин: неочевидные признаки инфаркта могут быть скрыты под видом проблем с ЖКТ

Определить инфаркт без ЭКГ затруднительно, поскольку боль может восприниматься как желудочная боль. Врач Андрей Кондрахин предупреждает, что признаки инфаркта также включают нехватку воздуха, падение давления и головокружение.
Если боль в животе не проходит после принятия обезболивающих, особенно у людей старше 50 лет, следует срочно вызвать врача. Анализ крови с кардиомаркерами может быстро выявить инфаркт, уменьшая риски серьезных осложнений. Упущение первых признаков инфаркта может привести к тяжелым последствиям, таким как хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца и даже смерть, сообщает Вечерняя Москва.
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