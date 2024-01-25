Ученые из США сообщают, что агрессивная мутация в организме может восстанавливать сердечную мышцу

Ученые из Университета Дьюка в США обнаружили, что агрессивная мутация в белке BRAF, обычно связанная с раком кожи, может быть использована для стимулирования восстановления сердечной мышцы после сердечного приступа.

Эксперименты проводились на новорожденных крысах, где вирус с мутировавшим геном BRAF был введен для активации клеток сердечной мышцы. Хотя процесс стимулировал синтез ДНК и рост клеток, новая ткань оказалась неорганизованной и потеряла часть сократительной способности из-за инфицирования вирусом. Ученые планируют дальнейшие эксперименты с целью улучшения качества ткани и точного контроля активации генов, сообщает МИР24.