Временная ремиссия диабета и потеря веса существенно снижают риски сердечно-сосудистых заболеваний

Недавнее исследование, опубликованное в Diabetologia, пересмотрело данные исследования Look AHEAD, проведенного с 2001 по 2016 год, включающего более 4000 пациентов с диабетом 2 типа и избыточным весом. Основываясь на критериях ремиссии, таких как отказ от препаратов и уровень HbA1c ниже 6,5%, исследователи выявили, что 18% пациентов достигли ремиссии, но только 3% ее сохраняли после восьми лет.

Участники с более короткой длительностью диабета, низким уровнем HbA1c и значительной потерей веса имели наибольшие шансы на ремиссию. Независимо от ее длительности, риск хронической почечной недостаточности снижался на 33%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний на 40%, учитывая различные факторы, такие как артериальное давление, уровень жиров в крови и история болезни. Установлено, что продолжительность ремиссии напрямую влияет на уровень снижения риска. Важно отметить, что предыдущие исследования также выявили положительные эффекты плавания в холодной воде и употребления экстракта корицы в снижении уровня сахара, сообщает NVL.