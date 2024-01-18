Врач Ветлужская предостерегла от опасностей инфаркта миокарда

Кардиолог Мария Ветлужская предостерегла от опасностей инфаркта миокарда и подчеркнула важность своевременного распознавания его симптомов. Типичные признаки включают внезапную давящую боль в области сердца, ощущение "кола" в груди, одышку, возбуждение, страх, слабость и холодный пот. Боли могут распространяться под левую лопатку, в левую руку и нижнюю челюсть.

Врач подчеркнула, что инфаркт может маскироваться под другие заболевания, такие как боли в животе при заболеваниях желудка. Она также отметила, что у людей с диабетом или пожилых инфаркт может протекать бессимптомно или с проявлением слабости и головокружения.

В случае подозрения на инфаркт, Ветлужская советует вызвать скорую помощь немедленно. Она рекомендует лечь или сесть, расстегнуть одежду, измерить артериальное давление. При наличии нитроглицерина можно принять таблетку под язык и повторить через пять минут, но не более трех раз подряд. Важно обратиться к квалифицированным специалистам для правильного восстановления после инфаркта миокарда, подчеркнула кардиолог, сообщает Аргументы И Факты.