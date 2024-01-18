Шведские ученые сообщают, что подстёгивание потенции может привести к инфаркту

Шведские ученые из Каролинского института и Стокгольмского университета предупредили, что применение препаратов, усиливающих потенцию (PDE5i), таких как виагра, совместно с нитратами у мужчин со стабильной ишемической болезнью сердца, может значительно повысить риск смерти и сердечно-сосудистых осложнений.
Исследование, опубликованное в "Журнале Американского колледжа кардиологов" (JACC), включало в себя данные о 55 777 мужчинах, принимавших нитраты, из которых 5710 также использовали PDE5i. Результаты указывают на увеличение общей смертности и риска сердечно-сосудистых событий при совместном применении этих препаратов. Исследователи подчеркивают важность осторожного подхода к назначению PDE5i пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно тем, кто принимает нитратные препараты, и рекомендуют обсудить с врачом потенциальные риски и выгоды такого лечения, сообщает Planet Today.
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