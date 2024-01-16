Кардиолог Шехян подчеркнул, что тусклый взгляд может являться признаком серьезных проблем с сердцем

Кардиолог Грант Шехян подчеркнул, что тусклый взгляд может являться признаком серьезных проблем с сердцем, указывая на неочевидные проявления, на которые стоит обратить внимание помимо типичных симптомов, таких как одышка и боль в груди. Врач отметил, что направленный "непонятно куда" взгляд и ухудшение умственных способностей могут свидетельствовать о недостаточном снабжении кровью и кислородом головного мозга, вызванным проблемами с сердцем.
Кроме того, кардиолог Анастасия Фомичева предупредила о первых признаках тромбоза, таких как внезапная и сильная боль, отсутствие пульса на конечностях, бледность тканей, похолодание и онемение конечности. Врач подчеркнула, что эти симптомы требуют немедленного обращения к врачу.
Оба специалиста подчеркнули важность распознавания необычных и неотличимых признаков сердечно-сосудистых заболеваний для своевременного начала лечения, сообщает SM.News.
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