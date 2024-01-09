Врач-кардиолог Кириллова выделила три основные привычки, наносящие сердечному здоровью серьезный ущерб

В первую очередь Мария Кириллова подчеркнула вред курения, отмечая, что оно повреждает сосуды, способствуя развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии.

Другим фактором, влияющим отрицательно на сердце, является употребление алкоголя. Врач подчеркнула, что нет безопасной дозы алкоголя, и даже умеренное употребление может привести к повышению артериального давления и нарушению сердечного ритма.

Кириллова также выделила неправильный рацион питания как фактор, способствующий проблемам со здоровьем сердца. Особенно вредны фастфуд и продукты, содержащие насыщенные жиры и пальмовое масло, так как они повышают уровень холестерина и сахара в крови, что может привести к набору лишнего веса и увеличить риск инфаркта и инсульта, сообщает Вечерняя Москва.