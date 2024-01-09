Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 89,6883
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.12.2023 : 99,1919
Врач-кардиолог Кириллова выделила три основные привычки, наносящие сердечному здоровью серьезный ущерб
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:06

Врач-кардиолог Кириллова выделила три основные привычки, наносящие сердечному здоровью серьезный ущерб

В первую очередь Мария Кириллова подчеркнула вред курения, отмечая, что оно повреждает сосуды, способствуя развитию атеросклероза, ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии.

Другим фактором, влияющим отрицательно на сердце, является употребление алкоголя. Врач подчеркнула, что нет безопасной дозы алкоголя, и даже умеренное употребление может привести к повышению артериального давления и нарушению сердечного ритма.

Кириллова также выделила неправильный рацион питания как фактор, способствующий проблемам со здоровьем сердца. Особенно вредны фастфуд и продукты, содержащие насыщенные жиры и пальмовое масло, так как они повышают уровень холестерина и сахара в крови, что может привести к набору лишнего веса и увеличить риск инфаркта и инсульта, сообщает Вечерняя Москва.

Мир

Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям

Военное руководство Швеции призвало жителей готовиться к боевым действиям

Во всем виновата террористическая угроза – сейчас она находится на четвертом уровне по пятибалльной шкале.

Читать полностью
Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми

Продержаться как можно дольше: Финляндия намерена максимально длительно оставлять границы закрытыми

Однако для этого стране нужны веские основания, которые сейчас тщательно разрабатываются кабмином.

Читать полностью

Общество

На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

На выставке CES 2024 компания Invoxia представила инновационный фитнес-трекер для домашних животных

Это устройство, предназначенное для кошек и собак, оснащено искусственным интеллектом и GPS-трекером, предоставляя владельцам подробную информацию о здоровье своих питомцев.

Читать полностью
Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений

Российские ученые создали улучшенный полимер для заполнения опасных сосудистых сплетений

Разработанный препарат, предназначенный для предотвращения разрыва сосудов и обработки патологических образований, обещает быть более эффективным и доступным, чем импортные аналоги.

Читать полностью

Новости