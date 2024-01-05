Кардиолог Бокерия сообщила, что "разрыв сердца" может произойти после инфаркта

Кардиолог Ольга Бокерия сообщила, что "разрыв сердца" может произойти после инфаркта, обусловленного процессом рубцевания зоны инфаркта. Этот "разрыв" чаще всего происходит спустя 2-3 недели после инфаркта миокарда, когда стенка левого желудочка может разорваться из-за "размягчения" ткани.
Бокерия подчеркнула, что пациенты, не прошедшие реваскуляризацию зоны инфаркта, должны соблюдать постельный режим в течение четырех недель. Она также отметила, что разрыв стенки желудочка обычно является фатальным, и спасение возможно только при быстрой помощи опытных врачей с необходимым оборудованием. В редких случаях надрыв может закрыться тромбом, сообщает РИА Новости.
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