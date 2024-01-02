Японские ученые обнаружили эффективное средство для борьбы с сердечными осложнениями

Ученые из Национального церебрального и сердечно-сосудистого центра в Осаке, Япония, провели исследование, в результате которого было выявлено, что препарат дапаглифлозин, известный своим эффектом на уровень глюкозы в крови, оказывает положительное воздействие на пациентов с сердечной недостаточностью и диабетом II типа.

Риск сердечно-сосудистых осложнений значительно снизился у тех, кто принимал дапаглифлозин по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо. Исследование включало анализ почечной функции у более чем 300 участников, и не было выявлено существенных различий в этом показателе между группами. Важно отметить, что некоторые ученые, участвовавшие в исследовании, имеют связи с фармацевтическими компаниями, что может вызвать вопросы о возможном влиянии на результаты исследования, подчеркивается в публикации в журнале EClinicalMedicine, сообщает Юность Сибири.