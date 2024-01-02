Ученые выявили две основные причины ишемической болезни сердца у людей в возрасте 55-60 лет

Ученые из Сиднейского университета провели исследование, опубликованное в журнале PLOS One, и выявили две основные причины ишемической болезни сердца у людей в возрасте 55-60 лет. Анализируя данные о здоровье 136 тысяч британцев с высоким уровнем холестерина, 135 тысяч с повышенным систолическим артериальным давлением и 24 тысячи с ишемической болезнью сердца, ученые выяснили, что повышенный уровень "плохого" холестерина и высокое систолическое артериальное давление значительно увеличивают риск развития данного заболевания.
Особое внимание уделено возрастной группе 56-60 лет, где уровень холестерина наиболее высокий, а риск заболевания достигает пика. Эти результаты подчеркивают важность контроля уровня холестерина и артериального давления для предотвращения ишемической болезни сердца, сообщает Юность Сибири.
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