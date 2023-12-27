JAMA Neurology: лекарство Энтресто может исказить результаты тестирования на деменцию

Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, обнаружило, что применение лекарства Энтресто, широко используемого для лечения сердечной недостаточности, может исказить результаты кровеносного теста, используемого для выявления болезни Альцгеймера.

Участвовали 92 пациента с сердечной недостаточностью, принимавших Энтресто или только валсартан. После года наблюдений и проведения тестов выяснилось, что прием Энтресто приводит к ложноположительным результатам теста на болезнь Альцгеймера.