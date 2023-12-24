Исследование выявило новый фактор риска для проблем с сердцем у женщин

Исследование, опубликованное в журнале Hypertension, выявило новый фактор риска для проблем с сердцем у женщин: гипертония, возникающая во время беременности. Более пяти тысяч латиноамериканских женщин, перенесших по крайней мере одну беременность, участвовали в исследовании.

Те, кто сталкивался с повышенным кровяным давлением во время беременности, имели более высокий риск стойких изменений в структуре и функции сердца через десять лет. Эти изменения включали утолщение стенки сердца, аномальную геометрию левого желудочка и сниженную фракцию выброса. Преэклампсия, встречающаяся у 3-7% женщин после 20 недель беременности, также связана с долгосрочными последствиями, подчеркивая важность исследований в области профилактики и лечения этого состояния, сообщает Газета.Ру.