Ученые из РФ разработали бионический протез уха

Бионический протез уха, разработанный российскими учеными из Перми и Москвы, представляет собой инновационное решение для людей с нарушениями слуха. В отличие от существующих аналогов, этот протез не только восстанавливает слух, но и обладает естественным внешним видом, используя эпитез из силикона, повторяющий рельеф отсутствующей части уха.

Бионические протезы, как электронные устройства, контролируемые нервными импульсами, становятся все более популярными в реконструктивной медицине. Российский протез эффективен в лечении анотии, предлагая компенсацию нарушений слуха без сложной хирургической операции. Импланты-крепления вживляются в череп пациента, минимизируя риск осложнений.

Уникальность технологии заключается в эстетической привлекательности протеза, который успешно имитирует текстуру и цвет кожи. Ученые готовы к серийному производству электронной части, а силиконовый эпитез изготавливается индивидуально, сканируя здоровую ушную раковину человека.

Последующие этапы включают клинические испытания и оптимизацию конструкции. Эта технология обещает стать популярной, принося людям уверенность и надежду на будущее через восстановление утраченного слуха, сообщает NVL.