Ученые: регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха

Исследование в журнале Lancet Healthy Longevity показало, что регулярное использование слуховых аппаратов снижает риск преждевременной смерти у людей с потерей слуха. Более 10 000 участников, возрастом в среднем 49 лет, были оценены в период с 1999 по 2012 год, и результаты были сопоставлены с данными о смертности до 2019 года.
У тех, кто носил аппараты регулярно, риск смерти был на 24% ниже, независимо от других факторов. На 1863 взрослых с потерей слуха обнаружены нарушения в зависимости от частоты использования аппаратов. Только 12,7% соответствовали критериям постоянных пользователей. Различий в смертности между постоянными и нерегулярными пользователями не выявлено.
Носители аппаратов, даже с учетом социально-экономического статуса, имели значительно меньший риск смерти.
Нелеченная потеря слуха ассоциируется с короткой продолжительностью жизни, депрессией и слабоумием, возможно, из-за социальной изоляции. Исследование также указывает на связь между использованием слуховых аппаратов и улучшением когнитивных способностей, а также замедлением потери мозговой ткани, сообщает Центральная Служба Новостей.
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